شؤون فلسطينية

جنين: حالة وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: حالة وفاة و25 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب وفاة المواطنة إسلام أبو عيد (29 عاما)، من قرية فقوعة، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).

وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن المتوفية، ابنة المرحوم خالد أبو عيد، الذي توفي يوم أمس متأثرا بإصابته بالفيروس، مع الإشارة إلى أن الفتاة كانت تتلقى العلاج في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان وتعاني من مرض الثلاسيميا.

وبذلك يرتفع عدد وفيات (كورونا) في محافظة جنين منذ بدء الجائحة، إلى خمس.

وفي التحديث اليومي للحالة الوبائية في المحافظة حتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/9/27، فقد سجلت 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات ال24 الماضية، فيما بلغت حالات الشفاء 33 حالة، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 247 حالة.

وجميع هذه الحالات في الحجر المنزلي باستثناء ثمانية مرضى ما زالوا يخضعون للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان.

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