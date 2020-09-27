الهيئة العامة للمعابر: تعديل توقيت نقل المسافرين إلى معبر رفح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في قطاع غزة، بتعديل توقيت نقل المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح غداً الإثنين، من أماكن تواجدهم في المحافظات إلى المعبر.



وقالت الهيئة: إنه ينبغي على المسافرين التواجد الساعة 4:00 فجراً في الأماكن التي تم الإعلان عنها في جميع المحافظات، وعدم التأخر.