"الوقائي" يضبط كمية من بذور الأشتال المخدرة في العيزرية





وأضاف: أنه تم التحرز على المضبوطات وتحويلها لجهات الاختصاص، وتم تحويل شخصين كانا بالمكان للتحقيق.







رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الأمن الوقائي بالقدس، وبالتعاون مع شرطة مكافحة المخدرات كميات من بذور "المارغوانا" المخدرة، والقى القبض على مشتبهين اثنين.وأوضح "الأمن الوقائي" في بيان له مساء اليوم الأحد، أن عملية ضبط بذور الاشتال المخدرة تم خلال مداهمة أحد المصانع المهجورة بمنطقة العيزرية، حيث تم العثور على 100 كيس لبذور يشتبه بأنها بذره لشتلة المارغوانا.