الخارجية: اجلاء جميع العالقين في السودان الى قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

افادت سفارة فلسطين في جمهورية السودان، بأن الدفعة الأخيرة من العالقين في السودان من أبناء وطلاب المحافظات الجنوبية غادرت يوم أمس السبت، عبر جمهورية مصر العربية.



وقامت سفارة فلسطين بالخرطوم منذ أربعة أشهر بمساعدة جميع الطلاب وتسوية أوضاعهم الهجرية وتحملت تكاليف رسوم المخالفات للكثير من الحالات وقدمت للعالقين البالغ عددهم (168)، مساعدات عينية وطبية ومالية، وتمكنت من تسهيل سفر غالبيتهم من النساء والأطفال ومن هم فوق الأربعين، ويوم أمس شملت الدفعة الأخيرة حوالي (55) عالقا.