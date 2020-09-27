دولي

هولندا تسجل قفزة يومية كبيرة بعدد إصابات فيروس (كورونا)

هولندا تسجل قفزة يومية كبيرة بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت هولندا اليوم الأحد، رقماً قياسياً بمعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت بيانات نشرتها السلطات الصحية في هولندا، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، بلغ 2995 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية، ثماني وفيات جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع مجملها إلى 6374 وفاة.

وبلغت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد مستويات قياسية كل يوم تقريبا منذ منتصف أيلول/سبتمبر. 

وكان الرقم القياسي السابق يوم الجمعة عندما رصدت السلطات 2777 حالة، في حين تجاوز إجمالي الإصابات المسجلة 100 ألف حالة الأسبوع الماضي.

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