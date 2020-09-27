إندونيسيا: 3874 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت إندونيسيا اليوم الأحد، 3874 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات العدوى، منذ تفشي الفيروس في البلاد، إلى 275213 حالة.
وأعلنت بيانات الفريق المعني بمكافحة (كوفيد-19) في البلاد، أيضا تسجيل 78 وفاة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 10386 حالة.
وأوضحت البيانات أن 3611 مريضا تعافوا من المرض بما يرفع العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 203014.
سجلت إندونيسيا اليوم الأحد، 3874 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات العدوى، منذ تفشي الفيروس في البلاد، إلى 275213 حالة.
وأعلنت بيانات الفريق المعني بمكافحة (كوفيد-19) في البلاد، أيضا تسجيل 78 وفاة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 10386 حالة.
وأوضحت البيانات أن 3611 مريضا تعافوا من المرض بما يرفع العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 203014.
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