إندونيسيا: 3874 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت إندونيسيا اليوم الأحد، 3874 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات العدوى، منذ تفشي الفيروس في البلاد، إلى 275213 حالة.



وأعلنت بيانات الفريق المعني بمكافحة (كوفيد-19) في البلاد، أيضا تسجيل 78 وفاة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 10386 حالة.



وأوضحت البيانات أن 3611 مريضا تعافوا من المرض بما يرفع العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء إلى 203014.