"المنظمات الأهلية" تطالب بالتحقيق باستشهاد صيادين شقيقين وإصابة ثالث على الحدود المصرية الفلسطينية

ضحايا حادثة اطلاق نار برصاص الجيش المصري على الحدود مع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن أسفها العميق تجاه حادثة إطلاق النار من قبل البحرية المصرية تجاه قارب صيد فلسطيني قرب الحدود البحرية المصرية الفلسطينية، مما أسفر عن استشهاد صيادين وإصابة ثالث بجراح.



وطالبت الشبكة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، السلطات المصرية المختصة بإجراء تحقيق شامل بشأن استشهاد الصيادين الشقيقين محمود وحسن الزعزوع وإصابة شقيقهم الثالث ياسر وإعلان نتائج التحقيق.



وفي الوقت الذي تتقدم فيه الشبكة بتعازيها لعائلة الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل للصياد الجريح فإنها تؤكد على تضامنها مع الصيادين في قطاع غزة في مواجهة التحديات التي يواجهونها .