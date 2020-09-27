شؤون فلسطينية

طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالفارعة و13 حالة تعافٍ

طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالفارعة و13 حالة تعافٍ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة طوباس من مخيم الفارعة.

كما قالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، كانت مصابة بالفيروس في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.


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