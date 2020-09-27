طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالفارعة و13 حالة تعافٍ



كما قالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، كانت مصابة بالفيروس في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.









رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة طوباس من مخيم الفارعة.