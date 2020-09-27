طوباس: تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالفارعة و13 حالة تعافٍ
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة طوباس من مخيم الفارعة.
كما قالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، كانت مصابة بالفيروس في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة طوباس من مخيم الفارعة.
كما قالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم تسجيل 13 حالة تعافٍ جديدة، كانت مصابة بالفيروس في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.
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