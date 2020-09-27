قلقيلية: حالة وفاة و10 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وبذلك يصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 27/9/2020، هي 386 إصابة نشطة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في المحافظة.وقالت في تصريح عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المواطنة عبير شريف عبد الرحيم زيد (56 عاماً) من مدينة قلقيلية، توفيت في مستشفى الدكتور درويش نزال، وكانت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، وروماتزم، مع التهاب حاد في الرئتين، وتم تشخيص إصابتها بفيروس (كورونا).وأضافت المحافظة أنه بهذا تكون هذه الوفاة هي 18 من محافظة قلقيلية، تأثرا بفيروس (كورونا).في السياق، بلغ عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المحافظة، لهذا اليوم عشر إصابات، موزعة على قلقيلية، بواقع ثلاث إصابات، و"عزون" بواقع ثلاث، و"حبلة" بواقع إصابة واحدة، و"جيوس" إصابة واحدة، و"عزبة الأشقر" إصابة واحدة، و"رأس عطية": إصابة واحدة.