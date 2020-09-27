نابلس: مستوطن يعتدي بالضرب على مواطن من عصيرة القبلية





وأدى الى إصابته برضوض نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطناعتدى مستوطن، اليوم الأحد، على مواطن بالضرب اثناء عمله في ارضه ببلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.وافادت مصادر محلية، بأن حارس أمن مستوطن مستوطنة (يتسهار) اعتدى على المواطن أسامة حمدان بالضرب، أثناء عمله بأرضه.