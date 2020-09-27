ماكرون: مسؤولون بلبنان غلبوا مصلحتهم الشخصية على بلدهم وقرروا الانصياع لقوى خارجية

اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الطبقة السياسية اللبنانية "بخيانة" تعهداتها بتشكيل حكومة جديدة، مؤكداً أن خارطة الطريق الفرنسية، هي الخيار الوحيد المتاح ولا تزال مطروحة.



وقال: إن الصداقة الفرنسية اللبنانية تم احتجازها من قبل طبقة سياسية متهمة بالفساد والإرهاب، مضيفاً في مؤتمر صحفي عقده اليوم بشأن الأزمة السياسية اللبنانية: أن القوى اللبنانية كانت قد التزمت بتشكيل حكومة إصلاحات، لكنها لم تنفذ ما تعهدت به.



وقال ماكرون: إن القوى اللبنانية ومن يقود المؤسسات رفضوا بكل وضوح احترام الالتزام أمام فرنسا والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن مسؤولين غلبوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة بلدهم وقرروا الانصياع إلى قوى خارجية.



وشدد الرئيس الفرنسي على أن (حزب الله) لا يمكنه أن يكون جيشا محارباً لإسرائيل، و"مليشيا" ضد المدنيين السوريين، وحزباً سياسياً في لبنان.



وأضاف: أن فرنسا لن تتخلى عن لبنان وخارطة الطريق التي وضعناها ما زالت قائمة، مؤكداً أن خارطة الطريق تتضمن إصلاحات لازمة وهي شرط حتى تتمكن البلاد من الحصول على مساعدات لإعادة الإعمار.



وقال ماكرون: إنه سيدعو المجموعة الدولية لمساعدة لبنان في غضون 20 يوماً، وإطلاعهم على آخر التطورات.















رام الله - دنيا الوطن