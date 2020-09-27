فرق التفتيش الصحي توقف ثلاث منشآت عن العمل بمحافظة غزة





وأكدت فرق التفتيش أنه تم إتلاف 26 كجم لحوم حمراء فاسدة.











رام الله - دنيا الوطنزارت فرق التفتيش الصحي التابعة لوزارة الصحة بغزة، اليوم بالتعاون مع مباحث التموين، 15 منشأة مختلفة، في محافظة غزة، لمتابعة مدى تطبيق إجرءات الوقاية والسلامة.وكانت نتائج هذه الجولات وقف ثلاث منشآت عن العمل، وأربعة إخطارات صحية، بالإضافة إلى محضري ضبط يتم تجهيزهم لرفعهم للنيابة.