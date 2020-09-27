البزم: نتوقع وصول ما بين 1000 إلى 1500 مسافر خلال أيام فتح المعبر

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، اليوم الأحد: إنّ "قرابة 700 مسافر غادروا قطاع غزة اليوم، من المسجلين بكشوفات هيئة المعابر وكشف التنسيقات المصرية".



وأضاف البزم في تصريحات لإذاعة (القدس): "نتوقع وصول ما بين 1000 إلى 1500 مسافر خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر"، متابعًا: "فور وصول العالقين إلى قطاع غزة عصر اليوم، تم البدء باتباع إجراءات الوقاية والحجر الصحي بحقهم، مشيراً إلى أن الحجر الصحي سيكون لمدة سبعة أيام وفي الخامس منها يتم إجراء فحص (كورونا)".



وأكّد على أن فترة أسبوع كافية لمعرفة المصابين بفيروس (كورونا) ولهذا تم تقليص الحجر لسبعة أيام، مضيفاً: "قد يصدر الليلة بيان للجنة التقيميية وبناءً على التوصيات، سيتم اتخاذ قرارات سواء بالتخفيف أو التشديد".