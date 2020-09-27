منذ عدة أشهر.. الجزائر يسجل أدنى حصيلة يومية بمعدل وفيات وإصابات (كورونا)











رام الله - دنيا الوطنسجل الجزائر اليوم الأحد، أدنى حصيلة يومية بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا)، منذ عدة أشهر.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل ثلاث وفيات، و153 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات 24 الماضية.