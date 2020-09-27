أذربيجان تعلن حالة الحرب بدءًا من منتصف الليلة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الرئاسة الأذربيجانية حالة الحرب، بدءًا من منتصف الليلة وفرض حظر تجوال في العاصمة ومعظم مناطق البلاد.



وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجية، عن سيطرتها على ست قرى خاضعة لسيطرة الأرمن، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين قرب إقليم قره باغ.



وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القرى واقعة في منطقتي فضولي وجبرائيل، وتمكن الجيش الأذري من استعادة السيطرة عليها من القوات الأرمنية.



يشار إلى أنه اندلعت اشتباكات على خط المواجهة بين أرمينيا وأذربيجان الأحد، بعد قصف أرمني لمناطق أذرية سكنية على طول خط التماس في قره باغ.