قوات الاحتلال تعتدي على مشاريع الإغاثة الزراعية في سهل البقيعة بالأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدت قوات الاحتلال على العاملين في مشروع "تعزيز صمود المزارعين من خلال تحسين الامن الغذائي لمعظم الاسر الضعيفة في وادي الاردن " ، حيث يتعمل العمل في مشروع تركيب انابيب مياه للمزارعين.



وافاد منسق المشروع لدى الإغاثة الزراعية عمر صبح أن قوات الاحتلال و ضباط ما يسمى بالإدارة المدنية داهمت موقع العمل في المشروع وقامت بإحتجاز العاملين و مصادرة بطاقاتهم الشخصية بالإضافة لمصادرة آلة لحام و سيارة المقاول.



و أضاف صبح ان قوات الاحتلال داهمت موقع العمل مساء أمس ولكن لم تنجح في مصادرة المعدات و الآليات.



و تناشد الإغاثة الزراعية كافة المؤسسات الدولية و مؤسسات حقوق الإنسان بضرورة الزام الاحتلال لوقف اعتداءاته على المواطنين ووقف الاعتداءات على عمل المؤسسات ووقف منعها من العمل.



ورصدت الإغاثة الزراعية مؤخرا ازدياد ملحوظ في عدد الاعتداءات على مشاريعها خصوصا في الأغوار و المناطق المصنفة (ج) وهو الأمر الذي ينذر ببدء اتخاذ الاحتلال خطوات عملية لتطبيق عملية الضم وهو الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود و الاستثمار في تعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق وعدم تركها فريسة لأطماع الاحتلال.