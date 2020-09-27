الأردن: 431 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت الأردن اليوم الأحد، 431 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





ومن بين الإصابات، 425 حالة محلية، بحسب الإيجاز الصحفي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 8492 حالة.



كما أعلنت عن تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 45 حالة، وسُجّلت 96 حالة شفاء اليوم، (17) في مستشفى الأمير حمزة، و(68) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(7) في مستشفى الملكة علياء، و(4) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.





رام الله - دنيا الوطن