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دولي

مليون وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

مليون وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بلغ عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، في جميع أنجاء العالم، 1.000.000 وفاة، وفق إحصاء وكالات أنباء عالمية.

كما تم تسجيل إصابة أكثر من 32.34 مليون شخص، بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم.

يشار إلى أن أولى حالات الإصابة تم اكتشافها في الصين في كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و002288 حالة إصابة في حين بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة202911 حالة.

وتأتي الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة خمسة ملايين و818570 حالة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 92290 حالة.

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