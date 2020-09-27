مصرع فتاه من قلقيلية بحادث سير دعس في نابلس



وذكر العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الاعلامي باسم الشرطة، ان غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير دعس لفتاه بالقرب من جامعة النجاح الوطنية الحرم الجديد نقلت على إثره للمستشفى العربي التخصصي لتلقي العلاج ووصفت حالتها الصحية بغير المستقره وأعلن الأطباء عن وفاتها بعد وصولها بقليل.



وأكد ارزيقات أن الشرطة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتم توقيف السائق لحين عرضه على النيابة العامة أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنلقيت فتاه تبلغ من العمر (18 عاماً) من بلدة جيوس شمال شرق قلقيلية مصرعها، إثر حادث سير دعس وقع بعد ظهر اليوم بالقرب من الحرم الجديد لجامعة النجاح الوطنية غربي نابلس.