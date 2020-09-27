وسائل إعلام أردنية: حكومة الرزاز ستتقدم باستقالتها خلال أسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (خبرني) الأردني: إنه ستتقدم الحكومة الأردنية باستقالتها خلال أسبوع من حل مجلس النواب الأردني.



يذكر أنه أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًا بحل مجلس النواب الأردني، اعتبارًا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.