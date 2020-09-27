عاجل

  • التحالف بقيادة السعودية: تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين شمال شرق صنعاء

  • 1.000.000 وفاة بفيروس (كورونا) حول العالم

  • عدد وفيات فيروس (كوورنا) في العالم يصل إلى مليون

عربي

وسائل إعلام أردنية: حكومة الرزاز ستتقدم باستقالتها خلال أسبوع

وسائل إعلام أردنية: حكومة الرزاز ستتقدم باستقالتها خلال أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (خبرني) الأردني: إنه ستتقدم الحكومة الأردنية باستقالتها خلال أسبوع من حل مجلس النواب الأردني.

يذكر أنه أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًا بحل مجلس النواب الأردني، اعتبارًا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.

أخبار ذات صلة

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

العتيبة: اتفقنا مع إسرائيل على تأجيل الضم لفترة طويلة وعدم الإفصاح عن موعده

العتيبة: اتفقنا مع إسرائيل على تأجيل الضم لفترة طويلة وعدم الإفصاح عن موعده

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

100 مليون دينار خسائر قاعات الأفراح منذ بداية (كورونا) بهذه الدولة العربية

100 مليون دينار خسائر قاعات الأفراح منذ بداية (كورونا) بهذه الدولة العربية

بحكم نهائي.. مصر تحظر احتفال &#34;أبو حصيرة&#34; السنوي وتمنع نقل رفاته لإسرائيل

بحكم نهائي.. مصر تحظر احتفال "أبو حصيرة" السنوي وتمنع نقل رفاته لإسرائيل

الحكومة اليمنية والحوثيون يتوصلون لاتفاق على أكبر عملية تبادل أسرى

الحكومة اليمنية والحوثيون يتوصلون لاتفاق على أكبر عملية تبادل أسرى

لحل أزمة ليبيا.. اجتماع في مصر وتأجيل آخر في المغرب

لحل أزمة ليبيا.. اجتماع في مصر وتأجيل آخر في المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

مصرع فتاه من قلقيلية بحادث سير دعس في نابلس

مصرع فتاه من قلقيلية بحادث سير دعس في نابلس

اشتية يشيد بجهود الشرطة في مكافحة &#34;كورونا&#34;

اشتية يشيد بجهود الشرطة في مكافحة "كورونا"

الهيئة المستقلة تدعو للتحقيق في حادث مقتل الصيادَين &#34;الزعزوع&#34;

الهيئة المستقلة تدعو للتحقيق في حادث مقتل الصيادَين "الزعزوع"

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من جمهورية الهند

الصحة تتسلم شحنة مساعدات من جمهورية الهند

الاحتلال يفرج عن أسير من محافظة نابلس بعد قضائه 18 عاما في الأسر

الاحتلال يفرج عن أسير من محافظة نابلس بعد قضائه 18 عاما في الأسر

الداخلية بغزة تنشر كشف جديد لـ&#34;التنسيقات المصرية&#34; للمسافرين عبر معبر رفح غداً

الداخلية بغزة تنشر كشف جديد لـ"التنسيقات المصرية" للمسافرين عبر معبر رفح غداً

الاحتلال يوقف العمل في خط مياه ويحتجز عمالا ويصادر مركبة في عاطوف

الاحتلال يوقف العمل في خط مياه ويحتجز عمالا ويصادر مركبة في عاطوف

الاحتلال يعتقل سيدة وزوجها من العيسوية

الاحتلال يعتقل سيدة وزوجها من العيسوية

منوعات

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

صور: &#34;مايوه&#34; عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على &#34;السوشيال ميديا&#34;

صور: "مايوه" عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على "السوشيال ميديا"

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: &#34;شوفي جوزك&#34;

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: "شوفي جوزك"

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل&#34;بـ100 وش&#34; يعود كفيلم سينمائي

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل"بـ100 وش" يعود كفيلم سينمائي

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

عربي

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

العتيبة: اتفقنا مع إسرائيل على تأجيل الضم لفترة طويلة وعدم الإفصاح عن موعده

العتيبة: اتفقنا مع إسرائيل على تأجيل الضم لفترة طويلة وعدم الإفصاح عن موعده

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)