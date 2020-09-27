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الملك عبد الله يصدر مرسومًا ملكيًا بحل مجلس النواب الأردني

الملك عبد الله يصدر مرسومًا ملكيًا بحل مجلس النواب الأردني
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مرسومًا ملكيًا بحل مجلس النواب الأردني، اعتبارًا من اليوم بعد انتهاء فترته الدستورية.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "صدرت الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية".

وأضافت (بترا): "وتالياً نص الإرادة:"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتباراً من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر سنة 2020 ميلادية".

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