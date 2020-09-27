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شؤون فلسطينية

بعد فضيحة "الغسيل الوسخ".. إسرائيليون يضعون "غسالات" بالقرب من منزل نتنياهو

بعد فضيحة "الغسيل الوسخ".. إسرائيليون يضعون "غسالات" بالقرب من منزل نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
وضع متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأحد، عددًا من الغسالات، بالقرب من منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للسخرية منه بعد فضيحة حقائب "الغسيل الوسخ"، الذي حمله معه في زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض.

وتظاهر آلاف الأشخاص ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قبالة مسكنه الرسمي في القدس، ومسكنه الشخصي في بلدة قيساريا، رفضًا لسياساته، وبسبب قضايا الفساد المُتهم فيها.

وكانت صحيفة (واشنطن بوست) نشرت تقريرا قالت فيه: إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعتاد على إحضار حقائب مليئة بالملابس المتسخة لدى زياراته السياسية في الولايات المتحدة، من أجل تنظيفها هناك، وفقا لإفادات موظفين في البيت الأبيض.

وقال الموظفون، الذين عملوا في البيت الأبيض أثناء ولاية الرئيس دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، إن خدمة غسيل الملابس متاحة لجميع الزعماء الذين يزورون البيت الأبيض، لكنهم أكدوا أن نتنياهو هو الوحيد الذي يستغل هذه الخدمة بحجم كبير ويحضر معه حقائب الغسيل في زيارات قصيرة.





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