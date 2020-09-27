شاهد: وصول المسافرين العائدين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، صورًا لوصول أعداد من المسافرين العائدين عبر معبر رفح.وجرى استقبال العائدين وفق إجراءات الوقاية والسلامة، ونقلهم لمراكز الحجر الصحي لقضاء مدة أسبوع، وفق تعليمات وزارة الصحة.