اشتية يشيد بجهود الشرطة في مكافحة "كورونا"

رام الله - دنيا الوطنتفقد رئيس الوزراء وزير الداخلية د. محمد اشتية، اليوم الاحد المديرية العامة للشرطة، حيث التقى مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله وعددا من مدراء الإدارات.ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس، وعبر عن شكره وتقديره على الجهود التي بذلها جهاز الشرطة خلال الفترة السابقة لا سيما في مواجهة انتشار (كورونا)، مشيدا بالجهود المبذولة لجهاز الشرطة وبالتنسيق مع باقي المؤسسة الأمنية في مكافحة الظواهر السلبية، مشيرا الى ان الأجهزة الامنية هي سياج الأمان للمواطن الفلسطيني والوطن.واستعرض اخر التطورات بخصوص القضية الفلسطينية، وتعقيدات المشهد السياسي، والجهود المبذولة لتعزيز الجبهة الداخلية، والتوجه الجاد نحو اجراء الانتخابات في فلسطين لتجديد الشرعية وإعادة الوهج الديموقراطي، وتوحيد شقي الوطن.واطّلع اشتية على اهم احتياجات جهاز الشرطة البشرية واللوجستية، للعمل على تلبيتها في حال الخروج من الازمة المالية التي تواجهها الحكومة، بما يساهم في تعزيز الامن والأمان للمواطنين في كافة أماكن تواجدهم.