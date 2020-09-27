الداخلية بغزة تنشر كشف جديد لـ"التنسيقات المصرية" للمسافرين عبر معبر رفح غداً

نشرت الهيئة العامة للمعابر في وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم الأحد، كشفاً جديداً لأصحاب "التنسيقات المصرية" المسافرين عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين.





وأكدت الهيئة في بيان لها، أن الواردة أسمائهم في الكشف عليهم إجراء الفحص الطبي الخاص بفيروس "كورونا" اليوم.





وبينت أنه على كل مسافر التوجّه لإجراء الفحص لدى نفس المراكز الطبية التي أعلنت عنها وزارة الصحة في المحافظة التي يتبع لها، من الساعة 9:00 صباحاً حتى 12:00 ظهراً.





وشددت على أن من يتغيب عن إجراء الفحص الطبي يفقد حقه في السفر.

















غزة - دنيا الوطن