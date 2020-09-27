الاحتلال يعتقل سيدة وزوجها من العيسوية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، سيدة وزوجها من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.





وأفاد مركز معلومات وادي حلوة بأن قوات الاحتلال أوقفت سيدة وحررت هويتها الشخصية في العيسوية، فتبين أنها تحمل "هوية الضفة الغربية"





وأضاف أن تلك القوات اعتقلت السيدة وزوجها، بحجة "الإقامة غير القانونية بالقدس" لزوجته.





وفي سياق آخر، سلم الفتيان سائد الأعور (17 عامًا) ومحمد زلوم (17 عامًا) اليوم نفسيهما لسجن "المسكوبية" غربي القدس، بعد حوالي 4 أشهر أمضيا في الحبس المنزلي والإبعاد عن مكان سكنهما في بلدة سلوان.





وكان الأعور وزلوم اعتقلا في نيسان/أبريل الماضي وخضعا لتحقيقات قاسية في زنازين سجن "عسقلان"، ثم أفرج عنهما بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بشروط قاسية.

رام الله - دنيا الوطن