شؤون فلسطينية

غزة: مباحث (كورونا) توقف 120 من أصحاب المحلات والمنشآت المُخالفة

غزة: مباحث (كورونا) توقف 120 من أصحاب المحلات والمنشآت المُخالفة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت دائرة "مباحث كورونا " بالمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية ب غزة ، 105 من المحال والمنشآت التجارية المخالفة في محافظات غزة خلال 24 ساعة الماضية، كما وأوقفت 120 شخصا من أصحابها المخالفين، أثناء مهامها اليومية في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب التقرير اليومي، فقد أوقفت المباحث 20 من أصحاب تلك المنشآت وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات، كما أوقفت 100 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات.
 
وأشارت إلى أنها أنهت 41 تجمعاً محظوراً لمواطنين خالفوا تعليمات عدم التجمهر وحظر التجوال.

وبيّنت أنه يتم إحالة القضايا المذكورة إلى كل من مفتش تحقيق الشرطة، والنيابة العامة، وذلك بحسب طبيعة كل قضية؛ لأخذ المقتضى القانونية بحق المخالفين.

وتواصل "مباحث كورونا"، بمساندة سائر إدارات الشرطة، جولاتها اليومية في كافة المناطق والمحافظات؛ لمتابعة التزام المواطنين والمحال التجارية والمنشآت بالإجراءات المفروضة لمواجهة انتشار الفيروس، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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