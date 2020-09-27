قوات الاحتلال توقف العمل في خط مياه وتحتجز عمالا في عاطوف

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رام الله - دنيا الوطن

أوقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، العمل في خط مياه واحتجزت العمال في منطقة عاطوف بالأغوار الشمالية.



وقال رئيس مجلس قروي عاطوف عبد الله بشارات، إن قوات الاحتلال أوقفت العمل في خط مياه زراعي ينفذه مزارعون بالتعاون مع المجلس شرق القرية، واحتجزت أربعة عمال، كما استولت على مركبة ومعدات العمل.