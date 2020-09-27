عشراوي: جهود العرب الأمريكان يجب أن تتمحور حول المصلحة المشتركة وما يجمعنا

شاركت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي في لقاء نظمته مؤسسة "عرب أمريكا" تحت عنوان "تقاطع التراث والقومية والحراك الشعبي" حضره مجموعة كبيرة من العرب الأمريكيين من مختلف الولايات الأمريكية، وذلك عبر تطبيق "زووم".





وقدمت عشراوي عرضاً، تطرقت فيه للتحديات التي يواجهها العرب في أمريكا، جراء تفشي ثقافة العنصرية والكراهية والشعبوية، بالتزامن مع وجود صورة نمطية مرسخة في الثقافة السائدة، ساهمت وسائل الإعلام الرئيسية في تعزيزها، خصوصاً بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر من العام 2001.





وأشارت إلى صعوبة أن يكون العربي في الغربة حيادياً تجاه عروبته وهويته وثقافته وتاريخه في ظل المحاولات الساعية إلى شيطنة كل ما هو عربي ومسلم، ولفتت إلى أن هذا يتطلب التحرك والحشد والتوحد لإيصال الصوت وتعزيز الإسهامات والتأثير.





وشددت عشراوي على أن اللغة والهوية العربية جامعة وتطغى على الاختلافات بين العرب أنفسهم، وهذا يتطلب تقوية مفاهيم وشرعية الهوية والثقافة والانجازات العربية في جميع المجالات بعيدا عن الخلافات السياسية العربية، كما ويتطلب تعزيز مفهوم الثقافة العربية لدى الإنسان العربي بالخارج وتمتين ارتباطه الأصيل بحضارته باعتبارها امتدادا لحضارة عريقة وذلك بالتوازي مع تفاعله وتواصله واندماجه مع المحيط.





واستعرضت خلال اللقاء الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتطرقت إلى التطبيع مع إسرائيل ودوره في إضعاف الموقف الفلسطيني في ظل استمرار إسرائيل في جرائمها وانتهاكاتها وسياستها التوسعية، وشددت على أن سياسة التطبيع لا تعبر عن مواقف الشعوب التي ما زالت في أغلبيتها داعمة للقضية الفلسطينية ومتعاطفة مع معاناة الشعب الفلسطيني ومتضامنة معه.





كما وتطرقت عشراوي أيضا إلى استغلال إسرائيل للعملية السياسية لتوسيع المستوطنات وإقامة أخرى جديدة وضم وسرقة الأرض والموارد والمقدرات في محاولة منها لفرض وقائع جديدة على الأرض وصولا إلى تصفية القضية الفلسطينية.





وقالت في هذا السياق: "نحن بحاجة إلى إظهار الصوت الفلسطيني في الولايات المتحدة، وهنا يقع على العرب الامريكان دورا مهما من خلال التنظيم والعمل المؤسساتي والتواصل مع المحيط والتشبيك مع مختلف أطياف الشعب الأمريكي والمشاركة معهم، والتسلح بالعمل الجماعي وبالمعرفة الحقيقة والثقافة والتاريخ، وعمل مجموعة ضغط وتشكيل قوة مؤثرة في الحياة السياسية وفي صنع القرار الأمريكي للمساهمة في تحقيق العدالة لقضية فلسطين التي أصبحت جزءا من الخطاب الرسمي بعد أن كانت من المحرمات".

رام الله - دنيا الوطن