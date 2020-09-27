مطالبة بتحقيق جدي في مقتل الصيادَين "الزعزوع"

عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان، عن أسفه الشديد لمقتل صيادين، وإصابة شقيقهم الثالث، أثناء قيامهم بالصيد في المنطقة الحدودية بين جمهورية مصر العربية، وقطاع غزة.





وطالب مركز الميزان، الأحد في بيان تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه بفتح تحقيق جدي في الحادثة، نظراً لتكرار سقوط ضحايا من الصيادين الفلسطينيين في أحداث مشابهة.





ودعا المركز، السلطات المصرية إلى إعادة النظر في قواعد إطلاق النار المتبعة، ولاسيما وأن حوادث تجاوز الصيادين للحدود تشهدها دول العالم الُمشاطئة للبحار والمحيطات كافة، وهي حوادث تتكرر دوماً.





وفتحت البحرية المصرية، نيران أسلحتها الرشاشة، عند حوالي الساعة 01:30 من فجر يوم الجمعة الماضي تجاه قارب صيد فلسطيني، زعمت أنه اجتاز الحدود البحرية المصرية قبالة شاطئ مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وكان يستقله ثلاث أشقاء، هم: حسن محمد إبراهيم الزعزوع (26 عاماً)، محمود (20 عاماً)، وياسر (18 عاماً)، وهم من سكان دير البلح وسط قطاع غزة.





وعند حوالي الساعة 08:00 من صباح اليوم نفسه، رشحت معلومات حول مقتل اثنين منهم، وبعد تواصل الجهات الرسمية المختصة في غزة مع الجانب المصري، تأكد مقتل صيادين اثنين، وهما حسن ومحمود، وإصابة ياسر بجروح.





وجرى تسليم جثماني الصيادين، أمس السبت، عبر معبر رفح، بينما تفيد معلومات بأن شقيقهم ياسر لا زال يتلقى العلاج في مصر.

رام الله - دنيا الوطن