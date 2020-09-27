المالية: صرف رواتب الموظفين بدءاً من الثلاثاء بنسبة 50% بحد أدنى 1750 شيكلاً

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن صرف 50% من رواتب الموظفيين عن شهر آب/ أغسطس، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.



وسيتم الصرف كالتالي:



1- سيتم صرف كامل الراتب، لمن رواتبهم دون 1750 شيكل.



2- سيتم صرف 50% من الراتب، لمن رواتبهم تزيد عن 1750 شيكل، وبحد أدنى 1750 شيكل.



3- سيخصص يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020 للبدء بصرف رواتب موظفي الصحة والتعليم والأمن.



4- سيخصص يوم الأربعاء الموافق 30/09/2020 للبدء بصرف رواتب باقي موظفي الدولة.



وأشارت إلى أنه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكلاً، يكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.