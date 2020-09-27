شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت شبكة المنظمات الأهلية على "أهمية توحيد الجهود، وتكثيف المساعي، الجارية لإنجاز المصالحة بعد احراز تقدم حقيقي هذه المرة، كما يبدو في مسألة الدعوة المرتقبة لاجراء الانتحابات العامة البرلمانية، والرئاسية، وللمجلس الوطني فيما بعد خلال ستة اشهر بانتظار اصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بذلك، والمتوقع في غضون ايام تبعا لمسار الحوار وسط الاجواء الايجابية التي تسود اللقاءات الاخيرة التي جمعت وفدي حركتي فتح، وحماس في استنبول، وما تبعها من اجتماعات في الدوحة والقاهرة".



وقالت الشبكة في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنها "شارك الجمهور الفلسطيني حالة الترقب، والانتظار المشوب بالحذر والامل في ذات الوقت بامكانية تحقيق اختراق حقيقي في مسار طويل من اللقاءات السابقة التي لم تتكلل بالنجاح، وهي تعبر عن املها في تحقيق النجاح هذه المرة نظراً لما يجري من تطورات داخلية واقليمية، ودولية".



وأكدت الشبكة، " أن الانتخابات العامة، هي استحقاق دستوري ووطني تاخر 14 عاماً منذ اجراء اخر انتخابات للمجلس التشريعي العام 2006 وهي حق لجيل كامل ينبغي منحه ممارسة هذا الحق ضمن حقوق المواطنة، ودون تاخير اخر من شأنه حصد المزيد من تأكل مؤسسات النظام السياسي، واستمرار تعطيل العملية الديمقراطية في الاطر والمؤسسات، وتكريس نظام شمولي".



وأضافت: "أن مواجهة صفقة القرن، وخطة الضم، وسياسات الاستيطان الاستعماري تتطلب اتخاذ خطوات ملموسة وواضحة لانهاء الانقسام السياسي، والجغرافي، والتوافق على رؤية موحدة لتوحيد البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة بما يوحد الجميع في الضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن المحاصصة، والتقاسم وفي اطار حوار وطني داخلي جدي بمشاركة كافة مكونات الشعب الفلسطيني السياسية، والمجتمعية والشخصيات الاعتبارية، والفعاليات المختلفة".



وتابعت الشبكة انها " تنظر الشبكة باهمية لاجتماع الامناء العامين للفصائل والقوى السياسية الفلسطينية مطلع الشهر المقبل لاستكمال مخرجات التوافق الذي جرى خلال الاجتماع السابق، وتؤكد على اهمية انخراط الجميع في ورشة وطنية تعيد الاعتبار لدور المؤسسة، وحماية الديمقراطية، واحترام التعددية، وصون الحريات العامة على اسس تضمن مشاركة الجميع دون استثناء".



وجددت الشبكة موقفها الثابت لمواجهة الانزلاق الخطير لعدد من الدول العربية لمربع التطبيع المجاني مع الاحتلال، وامكانية انضمام دول اخرى قريبا لذات الدائرة، وتؤكد ان ما يجري يمثل خروجا عن مقررات الاجماع العربي، وقرارات المقاطعة الشاملة لدولة الاحتلال، وفي ذات الوقت تتوجه بالتحية للمؤسسات والاتحادات، والنقابات العربية التي عبرت عن رفضها للتطبيع، ووقفت الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني.