إدارة "الدامون" تواصل عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي"

تواصل إدارة سجن (الدامون) عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي" وذلك بعد مخالطتهم لأحد الممرضين، الذي تبين لاحقاً إصابته بفيروس (كوفيد- 19) المُستجد.





وأوضح نادي الأسير، أنه تم أخذ عينات من الأسيرات المخالطات اليوم وهن: أنسام شواهنة، وأماني الحشيم، وليان كايد، وشروق دويات.





وحمّل نادي الأسير، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرات، مطالباً كافة جهات الاختصاص، وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، ببذل الجهود اللازمة للاطمئنان على الأسيرات وطمأنة عائلاتهن، ومتابعة أوضاعهن.





ودعا للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأسيرات والأطفال، والسماح بوجود لجنة طبية محايدة لمتابعتهن صحياً، خاصة مع استمرار انتشار الفيروس بشكل كبير لدى الاحتلال.





يُشار إلى أن الأسيرة أنسام شواهنة من قلقيلية، وهي محكومة بالسجن لمدة 5 أعوام، وأماني الحشيم من القدس، وهي محكومة بالسجن لمدة عشرة أعوام، وشروق دويات من القدس، وهي محكومة بالسّجن (16) عاماً، فيما لا تزال الأسيرة ليان كايد من نابلس موقوفة.





يذكر، أن (31) أسيراً، أُصيبوا بعدوى فيروس (كورونا) في سجون الاحتلال، بينهم أسيران اُكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

رام الله - دنيا الوطن