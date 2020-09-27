شؤون فلسطينية

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير جمهورية باكستان لدى سوريا، سعيد محمد خان، أن بلاده لن تقبل بالتخلي عن القضية الفلسطينية، رغم الضغوطات التي تتعرض لها، وموقفنا ثابت، ولن يتغير تجاهها.

وشدد السفير محمد خان، لدى لقائه مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأحد، على أن الشعب الباكستاني، وحكومة بلاده، ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ما لم يأخذ الشعب الفلسطيني حقه، بإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن أي تطبيع بين إسرائيل والعرب، قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، سينتج عنه استمرار إسرائيل بالممارسات الوحشية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن السلام، سيتحقق في العالم إذا ما تم تطبيق قرارات الشرعية الدولية، فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأعرب سفير باكستان، عن تقدير بلاده لاجتماع القيادة الفلسطينية الأخير، الذي عقد في رام الله- بيروت، برئاسة الرئيس محمود عباس، وأجواء الحوار الإيجابية بين حركتي (فتح) و(حماس) لإنهاء الانقسام.

وقال: "باكستان تقدر سياسة الرئيس محمود عباس، بتوحيد الصف الفلسطيني؛ لمواجهة المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية".

من جانبه، وضع السفير عبد الهادي، سفير باكستان لدى سوريا، بصورة تطورات الأوضاع في فلسطين، خاصة في ظل المحاولات الأميركية الإسرائيلية، التضييق على الشعب والقيادة الفلسطينية، والضغط مالياً وسياسياً للقبول بمخططات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد عمق العلاقات الباكستانية الفلسطينية ومتانتها، وتقدير دولة فلسطين قيادة وحكومة وشعبا للدعم الباكستاني الدائم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

وتطرق عبد الهادي، إلى خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 75، التي أكد من خلالها أنه لن يكون أي سلام ولا أمن ولا استقرار ولا تعايش في منطقتنا مع بقاء الاحتلال، ودون الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية.

وقال إن الرئيس وجه رسالة للعالم أجمع، بأنه واهم من يستطيع تحقيق السلام، بتجاوز الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

ووضع عبد الهادي سفير باكستان، بصورة الحوار الذي جرى في اسطنبول بين حركتي فتح وحماس، وما انبثق عن هذا الحوار من مخرجات إيجابية تهدف لبناء شراكة وطنية، تنهي الانقسام.

وأضاف: بعد هذا الحوار الإيجابي، ستتوجه القيادة الفلسطينية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بمشاركة كل القوى والأحزاب والفعاليات الوطنية؛ لتوحيد العمل الفلسطيني المشترك، لمواجهة الخطر المحدق، الذي يُهدد القضية الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

المالية: صرف رواتب الموظفين بدءاً من الثلاثاء بنسبة 50% بحد أدنى 1750 شيكلاً

المالية: صرف رواتب الموظفين بدءاً من الثلاثاء بنسبة 50% بحد أدنى 1750 شيكلاً

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

إدارة &#34;الدامون&#34; تواصل عزل أربع أسيرات في &#34;الحجر الصحي&#34;

إدارة "الدامون" تواصل عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي"

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

وزارة الصحة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين حول فحص فيروس (كورونا)

وزارة الصحة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين حول فحص فيروس (كورونا)

&#34;الثقافة&#34; و&#34;هيئة الأسرى&#34; توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

"الثقافة" و"هيئة الأسرى" توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

نقابة الموظفين: نطالب وزير المالية الكشف عن مستحقات الموظفين بغزة كاملة

نقابة الموظفين: نطالب وزير المالية الكشف عن مستحقات الموظفين بغزة كاملة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

إدارة &#34;الدامون&#34; تواصل عزل أربع أسيرات في &#34;الحجر الصحي&#34;

إدارة "الدامون" تواصل عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي"

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

&#34;الثقافة&#34; و&#34;هيئة الأسرى&#34; توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

"الثقافة" و"هيئة الأسرى" توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

الديمقراطية: أثبتت الانتفاضة الشعبية الشاملة أنها خيار لشعبنا لحرب الاستقلال

الديمقراطية: أثبتت الانتفاضة الشعبية الشاملة أنها خيار لشعبنا لحرب الاستقلال

رغم الإغلاق.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

رغم الإغلاق.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

منوعات

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

صور: &#34;مايوه&#34; عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على &#34;السوشيال ميديا&#34;

صور: "مايوه" عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على "السوشيال ميديا"

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: &#34;شوفي جوزك&#34;

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: "شوفي جوزك"

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل&#34;بـ100 وش&#34; يعود كفيلم سينمائي

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل"بـ100 وش" يعود كفيلم سينمائي

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

عربي

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

100 مليون دينار خسائر قاعات الأفراح منذ بداية (كورونا) بهذه الدولة العربية

100 مليون دينار خسائر قاعات الأفراح منذ بداية (كورونا) بهذه الدولة العربية