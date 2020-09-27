شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين حول فحص فيروس (كورونا)

وزارة الصحة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين حول فحص فيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة، تنويها مهماً للمواطنين، بشأن فحص فيروس (كورونا)، قالت فيه: إنه نظراً لإتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية (100 ألف فحص)، وذلك بسبب تخزينها غير الملائم، قبل وصولها إلى وزارة الصحة، نتيجة للتأخير في تنسيق دخولها؛ مما أدى إلى نقص حاد في مواد فحص فيروس (كورونا) في مختبرات الوزارة، فقد تراكمت مئات العينات منذ صباح يوم الأربعاء الماضي (23/9/2020) في مختبرات الوزارة".

وتابعت في بيانها المقتضب، تداركت وزارة الصحة الأمر، وضغطت على الشركات الخاصة بتوريد المواد المخبرية لإيصال مواد الفحص بأسرع وقت ممكن، وقد كان منتظراً وصولها يوم الأربعاء عصراً أو الخميس، وقد واصلت الطواقم الطبية سحب العينات أيام الأربعاء والخميس والجمعة، إلا أن الشركة التي رسا عليها عطاء توريد هذه المواد، لم تستطع توصيلها، كما هو ملزم لها، لذا فقد تم إجراء الفحوصات على العينات ذات الأولوية القصوى فقط، وهي عينات (من لديهم أعراض حادة، الطلبة المسافرين، المحولين للمستشفيات)، وبناء على ذلك فقد جرى إتلاف بقية العينات، ولم يتم فحصها لعدم توفر المواد اللازمة لذلك.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الكرام، الذين تم سحب عينات لهم خلال الأيام من صباح الأربعاء والخميس والجمعة، ولم تظهر نتائجهم على موقع الوزارة https://result.moh.ps، وظهرت عليهم أعراض (الحرارة، السعال، ضيق التنفس)، أن يتوجهوا إلى مراكز سحب العينات كل في محافظته مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حيث ستقوم الطواقم الطبية الموجودة في تلك المراكز، بتقييم كل حالة، وإجراء الفحص الخاص بـ (كورونا) في حال لزم الأمر.

وأكدت وزارة الصحة، أنها تعمل مع جهات محلية ودولية عديدة، لتوفير كميات كافية من مواد الفحص.

كما تؤكد الوزارة مجدداً على أهمية تقيد جمهور المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، كلبس الكمامات، والمداومة على غسل الأيادي بالماء والصابون، أو فركهما بالمعقمات الكحولية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر والأضرار.

أخبار ذات صلة

المالية: صرف رواتب الموظفين بدءاً من الثلاثاء بنسبة 50% بحد أدنى 1750 شيكلاً

المالية: صرف رواتب الموظفين بدءاً من الثلاثاء بنسبة 50% بحد أدنى 1750 شيكلاً

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

إدارة &#34;الدامون&#34; تواصل عزل أربع أسيرات في &#34;الحجر الصحي&#34;

إدارة "الدامون" تواصل عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي"

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

&#34;الثقافة&#34; و&#34;هيئة الأسرى&#34; توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

"الثقافة" و"هيئة الأسرى" توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

نقابة الموظفين: نطالب وزير المالية الكشف عن مستحقات الموظفين بغزة كاملة

نقابة الموظفين: نطالب وزير المالية الكشف عن مستحقات الموظفين بغزة كاملة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

شبكة المنظمات الأهلية: الانتخابات استحقاق دستوري طال انتظاره

إدارة &#34;الدامون&#34; تواصل عزل أربع أسيرات في &#34;الحجر الصحي&#34;

إدارة "الدامون" تواصل عزل أربع أسيرات في "الحجر الصحي"

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

الإحصاء ووزارة السياحة يصدران بياناً صحفياً بمناسبة يوم السياحة العالمي

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال

سفير باكستان: لن نتخلى عن القضية الفلسطينية ونرفض التطبيع مع الاحتلال

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

إدانة متهمين اثنين في جرائم فساد

&#34;الثقافة&#34; و&#34;هيئة الأسرى&#34; توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

"الثقافة" و"هيئة الأسرى" توقعان مذكرة تفاهم لنشر إبداعات الأسرى الأدبية

الديمقراطية: أثبتت الانتفاضة الشعبية الشاملة أنها خيار لشعبنا لحرب الاستقلال

الديمقراطية: أثبتت الانتفاضة الشعبية الشاملة أنها خيار لشعبنا لحرب الاستقلال

رغم الإغلاق.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

رغم الإغلاق.. مستوطنون يواصلون اقتحام باحات الأقصى

منوعات

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

شاهد: أحمد حسن وزوجته زينب يعلنان عن بداية جديدة

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

أحمد فلوكس يتغزل بزوجته الأولى بعد أنباء عودتهما: عاصمة كل شيء جميل

صور: &#34;مايوه&#34; عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على &#34;السوشيال ميديا&#34;

صور: "مايوه" عارفة عبدالرسول يعرضها للهجوم على "السوشيال ميديا"

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: دينا الشربيني ترفع الأثقال.. ونور عمرو دياب تعلق: اشتغلي عليها

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: &#34;شوفي جوزك&#34;

شاهد: زوجة الحضري تسب المكسيكية بألفاظ بذيئة.. والأخيرة ترد: "شوفي جوزك"

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

صور: ريهام حجاج تعود بالزمن بالتسعينات في عيد ميلادها

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل&#34;بـ100 وش&#34; يعود كفيلم سينمائي

شاهد: الجزء الثاني لمسلسل"بـ100 وش" يعود كفيلم سينمائي

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجما صراع العروش: كيت هارينغتون وروز ليزلي ينتظران طفلهما الأول

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

نجاح عملية زراعة الكبد للفنان خالد سامي

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

شاهد:أحمد الفيشاوي يستفز محمد رمضان: الدنيا مولعة للرد على المدعو (نمبر وان)

عربي

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

وزير خارجية العراق يبحث في طهران لجم (العناصر المسلحة)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

100 مليون دينار خسائر قاعات الأفراح منذ بداية (كورونا) بهذه الدولة العربية

100 مليون دينار خسائر قاعات الأفراح منذ بداية (كورونا) بهذه الدولة العربية