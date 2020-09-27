وزارة الصحة تُصدر تنويهاً مهماً للمواطنين حول فحص فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة، تنويها مهماً للمواطنين، بشأن فحص فيروس (كورونا)، قالت فيه: إنه نظراً لإتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية (100 ألف فحص)، وذلك بسبب تخزينها غير الملائم، قبل وصولها إلى وزارة الصحة، نتيجة للتأخير في تنسيق دخولها؛ مما أدى إلى نقص حاد في مواد فحص فيروس (كورونا) في مختبرات الوزارة، فقد تراكمت مئات العينات منذ صباح يوم الأربعاء الماضي (23/9/2020) في مختبرات الوزارة".



وتابعت في بيانها المقتضب، تداركت وزارة الصحة الأمر، وضغطت على الشركات الخاصة بتوريد المواد المخبرية لإيصال مواد الفحص بأسرع وقت ممكن، وقد كان منتظراً وصولها يوم الأربعاء عصراً أو الخميس، وقد واصلت الطواقم الطبية سحب العينات أيام الأربعاء والخميس والجمعة، إلا أن الشركة التي رسا عليها عطاء توريد هذه المواد، لم تستطع توصيلها، كما هو ملزم لها، لذا فقد تم إجراء الفحوصات على العينات ذات الأولوية القصوى فقط، وهي عينات (من لديهم أعراض حادة، الطلبة المسافرين، المحولين للمستشفيات)، وبناء على ذلك فقد جرى إتلاف بقية العينات، ولم يتم فحصها لعدم توفر المواد اللازمة لذلك.



وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الكرام، الذين تم سحب عينات لهم خلال الأيام من صباح الأربعاء والخميس والجمعة، ولم تظهر نتائجهم على موقع الوزارة https://result.moh.ps، وظهرت عليهم أعراض (الحرارة، السعال، ضيق التنفس)، أن يتوجهوا إلى مراكز سحب العينات كل في محافظته مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حيث ستقوم الطواقم الطبية الموجودة في تلك المراكز، بتقييم كل حالة، وإجراء الفحص الخاص بـ (كورونا) في حال لزم الأمر.



وأكدت وزارة الصحة، أنها تعمل مع جهات محلية ودولية عديدة، لتوفير كميات كافية من مواد الفحص.



كما تؤكد الوزارة مجدداً على أهمية تقيد جمهور المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، كلبس الكمامات، والمداومة على غسل الأيادي بالماء والصابون، أو فركهما بالمعقمات الكحولية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر والأضرار.