نقابة الموظفين: نطالب وزير المالية الكشف عن مستحقات الموظفين بغزة كاملة

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خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد نضال المصري، عضو نقابة الموظفين العموميين، أن إلغاء التقاعد المالي إدارياً، يعني أن كل الموظفين، الذين كانوا على بند التقاعد المالي، تم رفع التقاعد المالي عنهم.



وقال المصري لـ"دنيا الوطن": "لا يوجد شيء اسمه تقاعد مالي، حيث إنه غير قانوني، ولم يصدر له مرسوم لا رئاسي ولا غيره".



وطالب المصري، الحكومة بتسديد كل ما ترتب من مستحقات مالية لهيئة التقاعد العام، وجدولة المستحقات المالية المترتبة لصالح الموظفين على الأشهر المقبلة، داعياً رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، إلى إلغاء التقاعد المالي فوراً، ونشره عبر صحيفة الوقائع الفلسطينية، منوهاً في الوقت ذاته، إلى أنه قبل ستة أشهر، أصدر اشتية قراراً بإلغاء التقاعد المالي، ولكنه لم ينفذ حتى اللحظة.



وفي السياق، دعا المصري، وزير المالية شكري بشارة، للكشف عن مستحقات موظفي قطاع غزة بالكامل، سواء التقاعد المالي أو غيره، وذلك عبر فيشة راتب، يوضح فيها مستحقات الموظفين منذ 2017 حتى اليوم.



إلى ذلك، طالب عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، بصرف مستحقات الموظفين كاملة، بأقرب فرصة ممكنة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمرون بها.