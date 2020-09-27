أبو بكر: المفاوضات مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام تُستأنف اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

من المتوقع، أن تُستأنف المفاوضات، اليوم أو غداً، بشأن الأسير ماهر الأخرس، الذي دخل شهره الثالث على التوالي في إضرابه عن الطعام، رفضاً لاعتقاله الإداري.



وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد: إن الأسير الأخرس، رفض مقايضة إدارة سجون الاحتلال على حريته، بأن يتم تمديد اعتقاله الإداري لشهرين إضافيين، ومن ثم الإفراج عنه، مشيراً إلى أن الأخرس الذي كان محكوماً لأربعة أشهر في السابق يواصل إضرابه عن الطعام في مشفى (كابلان) الاحتلالي، حتى يتم الإفراج الفوري عنه دون شروط.



وفيما يتعلق بالأسيرين جهاد بعيرات، ومحمود مبارك، اللذين أصيبا برصاص الاحتلال قرب شارع تل العاصور على مدخل قرية كفر مالك، أوضح أبو بكر، أن حالتهما مستقرة، مشيراً إلى أن الأسير بعيرات، يقبع حاليا في قسم العظام بمستشفى (شعاري تصيدك)، ويعاني من إصابة بالرصاص في الكتف، والقدم اليمنى، أعلى الركبة، فيما يقبع الأسير مبارك في قسم العظام بمستشفى (هداسا عين كارم)، ويعاني من إصابة برصاص الاحتلال في قدميه اليمنى واليسرى.



وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أنه لا جديد بشأن زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال.