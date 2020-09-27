وزارة الصحة: المخزون المتوفر للمسوحات الطبية يكفي لـ 10 أيام فقط

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، إن المخزون المتوفر للمسوحات الطبية يكفي لمدة 10 أيام فقط، مشيراً إلى أنه من المتوقع خلال اليوم أو غداً أن يتم الحصول على المسوحات الطبية الجديدة.



وأوضح الشخرة، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيتم حينها استكمال الفحوصات للمواطنين بشكل أوسع بعد تقليصها لقرب نفاذ المخزون، مشيراً إلى أن النقص بسبب اجراءات الاحتلال وتعقيدات حركة التنقل الدولية.



وأضاف الشخرة، أن التزام المواطنين يقدر بـ 50% بسبب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.