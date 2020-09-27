مستشار وزيرة الصحة: المنحنى الوبائي لفيروس (كورونا) بغزة غير مستقر

قال مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، فتحي أبو وردة: إن المنحنى الوبائي في قطاع غزة غير مستقر، بسبب ارتفاع عدد المخالطين، نظراً للكثافة السكانية البالغة 5000 شخص لكل كيلو متر مربع.



وأوضح أبو رودة، وفق إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن شمال

القطاع ومدينة غزة، سجلتا أعلى الإصابات، مشيراً إلى أن هناك نقصاً في المسحات الطبية.





وأعرب أبو وردة، عن قلقه من عدم استقرار المنحنى الوبائي في القطاع، بسبب ارتفاع عدد المخالطين نظراً للكثافة السكانية البالغة 5000 شخص لكل كيلو متر مربع، إضافة إلى تسجيل نقص في المسحات الطبية.

رام الله - دنيا الوطن