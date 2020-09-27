مجلس جامعة فلسطين يعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة آلية تقديم الخدمات الطلابية الطارئة



وأكد الأستاذ الدكتور جبر الداعور، رئيس الجامعة، أن الاجتماع ناقش آلية العودة لتقديم الخدمات الطلابية في هذه الظروف، آخذين بعين الاعتبار الظروف الصحية الطارئة، والمحافظة على سلامة الطلبة والجمهور.



كما أضاف رئيس الجامعة، أنه ناقش مع المجلس استعدادات عمادات ودوائر الجامعة، وخاصة عمادة القبول والتسجيل والدائرة المالية، وعمادة شؤون الطلبة، وعمادة الدراسات العليا، والتي ستكون جاهزة غداً الأحد؛ لتقديم الخدمات الأساسية للطلبة والخريجين لإنجاز معاملاتهم واستلام شهاداتهم واستكمال إجراءات التسجيل، وغير ذلك.

رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس جامعة فلسطين، اجتماعًا طارئًا، صباح اليوم، السبت، وذلك لمناقشة فتح أبواب الجامعة؛ لتقديم الخدمات الطلابية الطارئة، بعد قرار وزارة التربية والتعليم العالي، بفتح أبواب الجامعات بشكل جزئي.