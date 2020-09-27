حزب الأمة السوداني: إسرائيل ليست دولة طبيعية بل شاذة

قال رئيس حزب (الأمة القومي) بالسودان، الصادق المهدي، "إن إسرائيل لأسباب محددة، ليست دولة طبيعية بل شاذة، والتطبيع معها "اسم دلع (مرادف) للاستسلام، ولا صلة له بالسلام".





وقال المهدي في ندوة بعنوان، "مخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني"، بالعاصمة الخرطوم، "ما سوف نقوم به، هو مؤسس على عدة مواقف هي: بيان أن التطبيع هو اسم دلع للاستسلام ولا صلة له بالسلام، فالآن لا تواجه لأية دولة عربية مع إسرائيل مواجهة حربية، والمواجهة الموجودة هي مع قوى شعبية غير حكومية" وفق (وفا).





وأضاف: "هذه القوى كما قال الأستاذان استيفن والت، وجون ميرشايمر في كتابهما، عن أن تأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسة الأميركية، يمنح المتطرفين أداة تجنيد قوية، ويوسع حوض الإرهابيين المحتملين والمتعاطفين معهم، ويساهم في الراديكالية الإسلامية، وهذا ما يحدث فعلاً".





وأوضح المهدي، أن "مشروع التطبيع الحالي لا دخل له بالسلام، بل يمهد لحرب مقبلة مع إيران، ويخدم الحظوظ الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".





وتابع: "موقفنا (من التطبيع) تحدده عوامل التضامن العربي، والتضامن الإسلامي، ومبادئ العدالة، التي تمنع قيام دولة عنصرية، كما كان موقفنا في السودان من جنوب أفريقيا قبل التحرير، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تحرم ضم الأرض المحتلة بالقوة".





والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأميركيين في الإمارات، والتي استمرت 3 أيام، تناولت عدة قضايا، بينها السلام العربي مع إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطن