العتيبة: اتفقنا مع إسرائيل على تأجيل الضم لفترة طويلة وعدم الإفصاح عن موعده





وأضاف العتيبة، وفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: "أنا مقتنع أن الضم ليس مطروحاً على الطاولة لفترة طويلة، وهذا هو الاتفاق الذي توصلنا إليه مع إسرائيل، وأوضحنا للولايات المتحدة أننا نريد التكتم على الفترة الزمنية التي اتفقنا عليها".





وتابع العتيبة: "الإسرائيليون سيرون فائدة الاتفاقات في القريب العاجل ولكن الضم لن يكون جزءا منها، فبعد حوالي أسبوع من الاتفاق رأينا أن 80% من الإسرائيليين يؤديونه، رغم أنه يأتي على حساب خطة الضم".





وانتقد العتيبة، رد فعل الفلسطينيين في الاتفاق بين إسرائيل والإمارات، قائلاً: "من المفارقات أن يشعر الفلسطينيون بالخيانة بعد التوقيع في حين أنه في الواقع المفترض أن يكونوا سعداً لأن هذا هو ما منع الضم".

رام الله - دنيا الوطنقال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إن الاتفاق على تأجيل الضم لفترة طويلة كان شرط بلاده لتوقيع اتفاق تطبيع مع إسرائيل، والذي أعلن عنه الشهر الاضي.