وفاة ثانية بفيروس (كورونا) في محافظة جنين خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، وفاة المواطنة إسلام أبو عيد (29 عاماً) من قرية فقوعة، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، وهي ابنة خالد أبو عيد، الذي توفي يوم أمس، متأثراً بإصابته بالفيروس، مع الإشارة إلى أن الفتاة كانت تتلقى العلاج في قسم العزل، في مستشفى الشهيد خليل سليمان، وتعاني من مرض الثلاسيميا.



وبذلك، يرتفع عدد وفيات (كورونا) في محافظة جنين، منذ بدء الجائحة إلى 5 حالات.



وفي التحديث اليومي للحالة الوبائية في المحافظة، حتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/9/27، فقد سجلت 28 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغت حالات الشفاء 33 حالة، لينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 247 حالة.