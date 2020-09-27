شؤون فلسطينية

تعرف على آلية توزيع الكتب المدرسية على طلبة مدارس الوكالة بغزة

تعرف على آلية توزيع الكتب المدرسية على طلبة مدارس الوكالة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قررت (أونروا) توزيع الكتب المدرسية على الطلاب، الذين توقفوا عن الدوام المدرسي بسبب خطة الطوارئ التي فرضتها الجهات الحكومية المختصة ضمن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأكد المجلس المركزي لأولياء الأمور، أن أونروا" قررت تسليم الكتب المدرسية ضمن خطة، من المتوقع أن تبدأ في 27 سبتمبر ولمدة 18 يومًا.

وأوضح المجلس، الأحد عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن إدارة برنامج التعليم قررت تسليم الكتب بالتنسيق مع الخدمات اللوجستية والدعم، حيث سيتكفل بوصول الكتب المدرسية إلى المخازن في المناطق التعليمية.

وأشار إلى أنه سيتسلم مسؤول المخزن واثنان من المكلفين، الكتب المدرسية فور وصولها وفرزها تحت إشراف مدير المنطقة والمساعد الإداري.

ونوه إلى أن المساعد الإداري سيتواصل مع مديري المدارس في المنطقة لضمان وصول الكتب المدرسية إلى المدارس في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ استلامها وفرزها من الوكالة إلى المستودع.

وأضاف المجلس " سيتلقى مديرو المدارس ونوابهم الكتب المدرسية ويصنفونها حسب الصف والمرحلة ويجهزونها للتسليم مع اللجنة المختارة والمكونة من آذن ومسؤول المخزن المدرسي وأربعة معلمين".

ولفت إلى أنه سيتم وضع الكتب لكل طالب في كيس بلاستيكي مغلق قبل التسليم، الأمر الذي من شأنه يقلل من الوقت الذي يقضيه أولياء أمور الطلاب في المدرسة ويضمن عدم وجود ازدحام لأن حزمة الكتب المدرسية معدة مسبقًا وعليها اسم الطالب.

وستقوم إدارة المدرسة بإعداد جدول زمني لتوزيع الكتب المدرسية على الطلاب خلال فترة 6 أيام كحد أقصى، حسب عدد الطلاب في المدرسة (بمعدل من 180 إلى 200 طالب وطالبة كل يوم).

كما سيتم تقسيم استلام أولياء أمور الطلاب للكتب المدرسية بطريقة تضمن عدم التجمع والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتدابير الصحية الدائمة.

كما سيُطلب من أولياء أمور طلاب الصفوف الابتدائية استلام الكتب المدرسية، كما سيتم تسليم الكتب المدرسية للصفوف الباقية إما للطلاب أنفسهم أو لأولياء أمورهم، حسب رؤية مدير المنطقة وبالتشاور مع مديري المدارس، على أن يتم التوافق على جدول التوزيع في كل مدرسة.

وأوضح المجلس، أن إدارة المدرسة سترسل رسالة نصية قصيرة SMS لكل طالب توضح اليوم / التاريخ والتوقيت لتلقي الكتب المدرسية، أو من خلال أية وسائل اتصال أخرى متاحة مثل مجموعات الواتساب و الفيسبوك Facebooks .

كما سيُطلب من الطلاب من الصف الخامس إلى التاسع إحضار كتب الفصل الدراسي الثاني في يوم استلام كتب الفصل الدراسي الأول الجديد، فيما سيُطلب من كل من الطلاب وأولياء الأمور والموظفين الالتزام بالإجراءات الصحية بما في ذلك ارتداء الكمامات.

وسيتابع المسؤولون عن المدرسة نظافة المدرسة بما في ذلك تطهير المناطق التي يستخدمها أولياء الأمور.

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