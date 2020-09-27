بقيادة الرجوب.. وفد فتح يصل القاهرة لبحث المصالحة وملفات فلسطينية

قال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم بحركة فتح، منير الجاغوب، إن وفداً من حركته بقيادة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جبريل الرجوب وصل إلى القاهرة، اليوم الأحد.





وأوضح الجاغوب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الزيارة تأتي للقاء عدد من المسؤولين المصريين ومناقشة تطورات المصالحة الفلسطينية وقضايا مشتركة.





الجدير ذكره، أن الرجوب، أكد في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مصر رحبت بالاتفاق الجديد بين حركتي فتح وحماس والذي جرى التوصل إليه في تركيا.

رام الله - دنيا الوطن