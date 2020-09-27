الطب الوقائي بغزة: إتلاف أكثر من طن مواد غذائية فاسدة وإخطار منشأتين

نفذ قسم مراقبة الأغذية- الطب الوقائي، التابع لوزارة الصحة، فرع الشمال، وبالتعاون مع مباحث التموين، أمس السبت، جولة تفتيشية، شملت 21 منشأة، تم خلالها متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية، وكذلك الشروط الصحية.





وأوضح فريق مراقبة الأغذية، أنه تم إخطار منشأتين بسبب عدم تطبيق الإجراءات الوقائية، كما حرر الفريق محضري ضبط و5 محاضر إتلاف لأكثر من واحد طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفق (الرأي الحكومية).





وفي محافظة الوسطى، قام فريق قسم مراقبة الأغذية- الطب الوقائي، بالتعاون مع مباحث التموين بزيارة 7 منشآت غذائية، وتم إتلاف بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، كما تابع الفريق مدى تطبيق الإجراءات الوقائية.





ويستمر فريق التفتيش التابع للطب الوقائي، وبالتعاون مع مباحث التموين بإجراء جولات تفتيشية على مدار الساعة؛ للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بتنفيذ إجراءات الوقاية ضد تفشي فيروس (كوفيد- 19) وكذلك تطبيق الشروط الصحية.

غزة - دنيا الوطن