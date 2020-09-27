الأردن يُسجّل مستوى غير مسبوق من الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

كما تم تسجيل 4 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة، حيث أشار الموجز إلى شفاء 96 حالة، لافتاً إلى إجراء 13488 فحصاً مخبريّاً، ليصبح العدد الإجمالي إلى 1155513 فحصاً.



ودعت الوزارة في ظلّ تزايد أعداد الإصابات إلى مستويات غير مسبوقة، الجميع للالتزام بتعليمات السلامة العامة، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيق الهاتف لرصد الإصابات بالفيروس.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الأردنية، عن تسجيل 4 وفيات و850 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، خلال 24 ساعة، منها 830 محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8061 إصابة.وتوزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء الأردنية، ووزارة الصحة على 830 حالة محليّة، منها 435 في العاصمة عمّان و20 حالة خارجيّة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، وفق (سكاي نيوز).