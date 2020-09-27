الإضراب الشامل للصيادين بغزة يدخل حيز التنفيذ احتجاجاً على استشهاد الإخوة "الزعزوع"

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رام الله - دنيا الوطن

عمّ صباح اليوم الأحد، إضراب شامل للصيادين في قطاع غزة؛ احتجاجًا على استشهاد صيادين من عائلة الزعزوع، واعتقال السلطات المصرية لشقيقهم.



وامتنع الصياديون عن الصيد، تضامنًا مع عائلة الزعزوع، وإيصال رسالة استهجان ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها سواء من الاحتلال أو الجانب المصري.



وكانت نقابة الصيادين، أعلنت أمس السبت، بأن البحر، سيغلق من عصر هذا اليوم، ولغاية الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاثنين المقبل.



وتعتبر هذه الخطوة تضامنًا مع عائلة الزعزوع في دير البلح، بسبب الحادث الأليم على الحدود المصرية، والذي استشهد فيه اثنان، وأصيب ثالث بجراح، وجميعهم إخوة، نتيجة إطلاق النار عليهم من البحرية المصرية.