حالتا وفاة و(66) إصابة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و(66) إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت، عن تسجيل وفاتين للمواطنتين حليمة سرحان خليل أبو جزر (87 سنة) من رفح، ومريم خليل أحمد حمدان (93 سنة) من خانيونس في مستشفى غزة الأوروبي.



وقالت الصحة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات التي جرى فحصها 2243 عينة، معلنة عن تعافي (115) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 2791 إصابة منها، حالات نشطة حالياً (1595) حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين (1175) حالة، أما الوفيات فبلغت (21) حالة.