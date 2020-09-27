ثلاث وفيات و170 إصابة بفيروس (كورونا) بالقدس خلال يومين

أعلن عضو وحدة مكافحة (كورونا) في القدس المحتلة، علي الجبريني، عن تسجيل 3 حالات وفاة و170 إصابة بـ (كورونا) في المدينة خلال يومين.





وأفاد الجبريني في بيان له، بأن المدينة، شهدت يومي الجمعة والسبت، ومع استمرار انتشار وتفشي فيروس (كورونا) 3 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 60 حالة.





وأوضح، أن عدد إصابات بلغ 170 إصابة، مقابل 130 حالة شفاء ليتقلص عدد الحالات النشطة إلى 1784 إصابة.





وقال: إنه على ضوء الارتفاع المقلق في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في القدس، وحالات الوفاة اليومية، تم إعادة فتح محطتي الفحص في الشيخ جراح وجبل المكبر.





وأشار إلى أنه سيتم يوم الأحد وغدًا الاثنين، فتح محطة الفحص في مخيم شعفاط من الساعة العاشرة حتى الثانية من بعد الظهر، تحت شعار "لسلامتكم وسلامة عائلاتكم نجري الفحص عبر محطات "درايف إن" بدون تحويلة".





ودعا الجبريني، المواطنين لإجراء الفحوصات، وخصوصًا من تظهر لديهم أعراض الفيروس، مؤكدًا "أننا نراهن على وعي الجمهور المقدسي بالتزام المعايير الصحية للوقاية من التزام الكمامة بشكل سليم، مع تغطية الأنف والفم والتباعد، وعدم التجمهر والتعقيم".

رام الله - دنيا الوطن